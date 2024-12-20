Вогонь лютував посеред вулиці. У центрі Києва є масштабні руйнування через атаку (фото, відео)

На місці працюють екстрені служби

У п'ятницю, 20 грудня, близько 07:00 російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

Як повідомила пресслужба КВМА, ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К. Крім того, росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами типу Іскандер/KN-23.

У наслідок падіння уламків були пошкоджені будівлі у середмісті столиці. Так, у Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. В результаті цього виникла пожежа, а також загорілося 5 автомобілів.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі, а також загорілася покрівля. Крім того, зафіксовано руйнування на п’ятнадцятому поверсі будівлі, де можуть бути заблоковані люди. Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.

Зокрема внаслідок удару було пошкоджено будівлю БЦ "Торонто" на вулиці Велика Васильківська. Територія біля нього була популярною серед киян та гостей столиці "фотозоною".

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано, а постраждалих не виявлено.

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови. У КМДА наголосили, що інформація ще уточняється.

Також там зазначили, що інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Чотирьох із них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого.

За даними поліції, внаслідок ракетної атаки загинув чоловік. Ще двоє людей отримали травми.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено тепломагістраль. Через це в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко пояснив, що Російські війська завдали ракетного удару по Києву не через те, що глава Росії Володимир Путін нібито образився на слова президента Володимира Зеленського, який назвав його "довбо**бом". Обстріл є відповіддю на втрату стратегічних об‘єктів у РФ.