Огонь свирепствовал посреди улицы. В центре Киева есть масштабные разрушения из-за атаки (фото, видео)

На месте работают экстренные службы

В пятницу, 20 декабря, около 07:00 российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в 3-х районах города.

Как сообщила пресс-служба КВМА, вероятно, враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К. Кроме того, россияне ударили по столице баллистическими ракетами типа "Искандер/KN-23".

В результате падения обломков были повреждены здания в центре столицы. Так, в Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. В результате возник пожар, а также загорелось 5 автомобилей.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания, а также загорелась кровля. Кроме того, зафиксированы разрушения на пятнадцатом этаже здания, где могут быть заблокированы люди. Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

В частности, в результате удара было повреждено здание БЦ "Торонто" на улице Большая Васильковская. Территория возле него была популярной среди киевлян и гостей столицы "фотозоной".

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован, а пострадавшие не обнаружены.

В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки. В КГГА подчеркнули, что информация еще уточняется.

Также там отметили, что информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего.

По данным полиции, в результате ракетной атаки погиб мужчина. Еще два человека получили травмы.

Кроме того, в результате обстрела была повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже приступили к работе по ликвидации последствий масштабного повреждения.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко пояснил, что Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву не из-за того, что глава России Владимир Путин якобы обиделся на слова президента Владимира Зеленского, который назвал его "долбо**бом". Обстрел является ответом на утрату стратегических объектов в РФ.