Не раніше доби: в Уряді розповіли про три етапи повернення світла в українські домівки

Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується

У п'ятницю, 22 березня, російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Тому, аби заживити усіх знеструмлених споживачів знадобиться доба.

Світло українцям повертатимуть у три етапи. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Голова уряду зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.

"Ключове зараз — енергосистема цілісна й працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар", — сказав він.

За словами Шмигаля, дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок.

Він анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:

спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);

на другому етапі буде заживлення населення;

на третьому — заживлюватимуть промисловість.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", — резюмував очільник Кабміну.

Нагадаємо, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Однією з її цілей стала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, яка є п’ятим щаблем нижньої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро.

Володимир Зеленський провів Ставку через удар РФ по енергетиці України. На ній було ухвалено важливі рішення. Глава держави зазначив, що усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російських злочинних обстрілів.