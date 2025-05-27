Батько-військовий викрав свою ж дитину у Києві. Усі подробиці скандалу, який сколихнув мережу

До інциденту виявився залученим і скандально відомий Олександр Швець

Українська режисерка Катерина Чепура заявила, що 23 травня її колишній чоловік Артур Перевєрзєв викрав їхню семирічну доньку Лею просто зі шкільного подвір’я. За словами Чепури, чоловік приїхав до навчального закладу, виманив дитину подарунком, силоміць забрав її, і попри спроби чергової та старшокласників зупинити його, запхав дівчинку до машини. У викраденні, за словами свідків, брали участь ще троє чоловіків, один з яких був у військовій формі – діти встигли сфотографувати автомобіль.

Про перебіг подій Катерина повідомляла на своїй сторінці в Facebook. Після інциденту вона звернулася до поліції та прикордонної служби, надавши інформацію про судове рішення, яке регламентує порядок спілкування батька з дитиною, яке він порушив. Вона зазначила, що офіційно її колишній – Артур Перевєрзєв – є військовослужбовцем, але фактично перебуває у Києві, де залучений до проєкту з реформ оборонних закупівель. Як повідомила Чепура, під час викрадення вся школа чула крик дитини: "Лея дуже кричала, страшний крик чула вся школа".

Дитину повернули через кілька годин – вона була на задньому сидінні автомобіля, коли батько приїхав до ТЦК, аби оформити відпустку та, вочевидь, виїхати з донькою за кордон. Чепура підкреслила, що викрадення було спланованим: учительку і директорку школи ввели в оману, шляхом до невідомої квартири, в яку відвезли дитину, викрадачі кілька разів змінили машини.

За словами пані Катерини, викрадення здійснювалося не лише її колишнім чоловіком, а і його батьком – який був за кермом – та друзями дитинства Артура: Денисом Сосніном і Артемом Бабаком. Вона зазначила, що Лея впізнала кожного з них. Телефони викрадачі вимикали, тож зв’язатися з ними можливості не було.

Важливо зазначити, що подібна спроба викрадення вже відбувалася раніше – перед днем народження матері Артура Перевєрзєва, тепер – за два дні до його власного.

У наступні дні після інциденту постраждала повідомила, що на адресу дитини надходять прохання "привітати тата з днем народження". Вона висловила занепокоєння, що колишній чоловік не просто залишився не покараний, а й може готувати нову спробу викрадення. За її словами, на доньку чекатиме робота із психологом.

Окремо вона повідомила про перемогу в апеляції щодо аліментів: "Любов тата грошима не вимірюється, тому забезпечувати дитину не треба", – дописала вона.

Інцидент з викраденням дитини вже викликав суспільний резонанс. Активіст Дмитро Мамєєв, який долучився до ЗСУ, стверджує, що Переверзєв лише формально залишається військовослужбовцем батальйону тероборони, фактично ж – тривалий час перебуває в Києві, займаючись переслідуванням колишньої дружини через суди. Він повідомив, що батько мав намір вивезти Лею за кордон саме до свого дня народження. "Ви спитаєте, а нащо такий важкий план, якщо плануєш повернутись? Логічне питання без відповіді, правда, Артуре?" — написав Мамєєв, додавши, що дівчинку врятували лише завдяки тому, що Переверзєв з’явився до ТЦК за документами на виїзд.

Крім того, активіст публічно пов’язав подію з діяльністю громадської організації "Батько має право", яку звинуватив у сприянні викраденню дітей батьками після розлучення. Він наголосив, що подібні випадки стають можливими завдяки "сірякам законодавства" і мовчазній підтримці організацій, які дають юридичні поради чоловікам щодо відлучення дітей від матерів.

За його словами, багато знайомих Переверзєва були шоковані його вчинком, а сам він зник з соціальних мереж та публічного простору, хоча й продовжив блокувати людей та відповідати на повідомлення.

Голова цієї ГО – Олександр Швець – публічно прокоментував інцидент та висловив підтримку Артуру Переверзєву: "Тримайся. Все буде добре. Я до своєї дочки йшов 3,5 роки. Дочка зі мною. П*здоліна десь зникла. Можливо здохла.. Сподіваюсь у тебе буде так само", – дописав він.

Його організація, згідно з розслідуванням NGL.media, десятки разів координувала схеми повної ізоляції дітей від матерів задля перемоги у судових справах про опіку. Стратегією, як зазначає видання, є створення "святкової атмосфери" для дитини та відрив її від повсякденного життя з матір’ю. При цьому досить часто поліція не приймає заяви про викрадення, оскільки дитина перебуває з батьком.

Олександр Швець, за даними журналістів, перетворив ГО на бізнес-модель, яка діє за сектантськими принципами, консультує чоловіків у "вигідному відбиранні" дітей та має закриту Telegram-групу для координації дій. Сам Швець публічно заявляв, що його організація програла лише дві справи, але "жодної дитини". У десятках відомих випадків, навіть після рішень суду на користь матері, чоловіки продовжували переховувати дітей.

Один з найбільш резонансних епізодів – зникнення колишньої дружини самого Швеця, співачки Даші Медової. Після тривалого конфлікту зі Швецем, жінка безвісти зникла. Вона перебуває в розшуку МВС, але за словами Володимира Кобця, її батька, Даша отримувала погрози від колишнього чоловіка Олександра Швеця, який заявив батькові співачки, що дівчини немає в живих.

"Тепер розкажіть мені, що мені не варто боятись виходити на вулицю. Чи я підняла надто великий кіпіш після викрадення. Це просто кримінал в який мій колишній втягнув нашу доньку", – заявила Катерина Чепура після появи коментаря Швеця під дописом Артура Переверзєва. Вона зазначила, що має адвокатку та наразі працює над ситуацією.

Свою позицію публічно виклав і Артур Переверзєв. У дописі з 26 травня 2025 року він заявив, що не вважає свої дії викраденням, адже, за його словами, "батько не може викрасти власну дитину". Він назвав ситуацію навколо своєї доньки "найсумнішим" періодом у житті, заявивши, що з нього незаконно та безпідставно "відібрали" дитину, яку він завжди підтримував і з якою мав теплі стосунки.

Переверзєв також висловив невдоволення діями поліції та ювенальної превенції, зазначивши, що численні його звернення нібито ігнорувалися до останнього часу. Він заявив, що як батько і військовослужбовець почувається дискримінованим і пригніченим системою. У дописі підкреслюється його переконання, що дитина потребує обох батьків, а також обіцянка "не відступити від свого обов’язку". При цьому він не прокоментував звинувачення у насильницькому способі дій та участі сторонніх осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі на дитячому майданчику 13-річного хлопчика поранили в ногу пострілом. Інцидент стався, коли він разом із другом грав у бадмінтон.