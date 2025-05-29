Камера снимала осмотры пациенток? Подробности скандала в роддоме Запорожья

Камера была направлена прямо на кушетку

В Запорожье произошел громкий скандал с камерой видеонаблюдения в кабинете УЗИ в роддоме. Однако, как оказалось, устройство не работало, это был муляж.

Об этом сообщает местный канал "Забор". Отмечается, что недавно одна из пользователей распространила в сети видео, где показала камеру видеонаблюдения прямо напротив кушетки для обследования.

"Жительница Запорожья, которая пришла на медицинское обследование на УЗИ (в роддоме 4), неожиданно заметила на потолке камеру видеонаблюдения. Камера была направлена прямо туда, где стоит кушетка и где проводят вагинальные обследования женщин", — говорится в сообщении.

По словам женщины, камер не было ни в коридоре, ни в других кабинетах только там, где проводят УЗИ обследование. В то же время сама врач заверила, что устройство не работает, однако в сети пользователи были возмущены.

Уже 29 мая депутаты Запорожского горсовета проверили кабинет УЗИ роддома №4, где была найдена камера наблюдения. Оказалось, что прибор в углу кабинета – муляж. Эту имитацию установили давно для охраны лекарств.

"В настоящее время выяснилось, что видеоустройство таки оказалось муляжем. Это лично проверили два депутата Запорожского горсовета — Александр Кобзарюк и Надежда Мороз", — говорится в материале.

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