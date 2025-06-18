Небезпечні молюски атакують врожай в Україні — їдять все живе (відео)

Це інвазивний вид, який потрапив в Україну з Європи

Слимаки у городах стали проблемою для жителів Козятина у Вінницькій області. Там зафіксовано масове нашестя іспанських слимаків, які знищують городину місцевих жителів.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Жителька міста опублікувала відео, на якому видно великих слимаків на своєму городі.

Жінка пише, що молюски їдять абсолютно все. Боротися з ними важко, адже швидко плодяться і люблять вологу, а нещодавно Україну заливало дощами.

Що відомо про іспанських слимаків

Іспанський слимак або Arion lusitanicus — це інвазивний вид, який потрапив в Україну з Європи. Ці молюски можуть досягати 12-15 сантиметрів у довжину і відрізняються надзвичайною живучістю. Вони активні вночі та у вологу погоду, а вдень ховаються під листям або в інших затінених місцях.

Іспанські слимаки всеїдні і можуть з'їсти практично будь-яку рослину. Їхній раціон включає овочі, квіти, фрукти, молоді пагони дерев та навіть падаль. За одну ніч один слимак може знищити значну частину молодих рослин.

Чому вони з'явилися у містах України

Останніми роками іспанські слимаки активно поширюються Україною через кілька факторів. Зміни клімату створили сприятливі умови для їхнього розмноження — теплі зими і дощові літа. Молюски легко поширюються через транспорт, потрапляючи у вантажівки з овочами або садовим інвентарем.

Вперше шкідник з’явився на заході України у 2007 році. Інвазивний вид, що поводить себе досить агресивно і загрожує нам втратою врожаю та значними економічними збитками.

Іспанський слимак на листях

Відсутність природних ворогів в Україні дозволяє їм безконтрольно розмножуватися. Один слимак може відкласти до 400 яєць за рік, тому популяція зростає експоненційно.

Чим небезпечні

Іспанські слимаки можуть переносити паразитів, небезпечних для людини і домашніх тварин. Вони також завдають значної шкоди сільському господарству, знищуючи врожаї та молоді посадки. Слиз, який вони залишають, містить токсини і може подразнювати шкіру.

Як позбавитися від слимаків

Жителька Козятина, яка зняла відео, використовує суміш аміаку з вапном для боротьби з молюсками. Цей метод дійсно ефективний, оскільки лужне середовище руйнує слизову оболонку слимаків.

Інші ефективні способи включають розсипання солі навколо грядок, встановлення пасток з пивом, збирання вручну вночі з ліхтариком. Допомагає також мульчування грядок тирсою або подрібненою яєчною шкаралупою — шорсткі поверхні слимаки не люблять.

Важливо діяти швидко, поки популяція не стала критичною. Експерти радять проводити регулярні нічні збори молюсків та обробляти території спеціальними засобами від слимаків.

Раніше "Телеграф" писав, що школі на Тернопільщині довелось викликати рятувальників. Небезпечні комахи атакували освітній заклад.