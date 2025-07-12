Точит все зеленое на своем пути: в Украине – нашествие опасных насекомых (фото, видео)

Эти букашки сейчас активно уничтожают зелень, зерновые культуры, молодые побеги деревьев и огородные растения

В нескольких общинах Запорожской области фиксируют масштабное распространение саранчи, которая уже нанесла заметный ущерб приусадебным участкам и сельскохозяйственным угодьям.

Об этом пишут местные паблики. Жалобы поступают, в частности, из Малокатериновки и Кушугумской общины, где местные жители в панике – насекомые захватывают дачи, огороды и сады, оставляя уничтоженную растительность.

Причиной столь резкого роста популяции саранчи, по словам экспертов, стала аномальная жара и длительное отсутствие дождей. В таких условиях личинки развиваются особенно быстро, формируя большие скопления насекомых. Наибольшую опасность представляет перелетная саранча – вид, способный собираться в рои и массово мигрировать на значительные расстояния. Именно она активно уничтожает зеленые культуры, злаки, молодые побеги деревьев и овощи.

Нашествие саранчи в Запорожской области

Жители Кушугума сообщают, что насекомые буквально оккупировали дачные участки. По словам очевидцев, саранча "съедает все на своем пути", и кое-где люди самостоятельно пытаются бороться с ней, однако количество насекомых настолько много, что эти попытки малоэффективны.

Нашествие саранчи в Запорожской области

"За 20 лет такого не видел. Не знаю, сохраним ли хоть что-нибудь из урожая", — рассказал местный житель Игорь Довгий.

Между тем, в Кушугумском сельськом совете признают проблему и призывают людей сохранять спокойствие. Власти уверяют, что ситуация взята под контроль – эксперты мониторят распространение саранчи, а также разрабатывается план реагирования, чтобы принять превентивные меры и минимизировать ущерб для сельского хозяйства.

Запорожцев призывают внимательно следить за собственными участками и в случае фиксации новых скоплений насекомых сообщать об этом местной администрации.

Ранее "Телеграф" писал, что 4 области Украины рискуют потерять урожай из-за новой волны — нашествия саранчи после града.