Хижаки гуляли серед людей. У Харкові помітили незвичайну картину (відео)

Тварини поводились досить спокійно

Харківський екопарк Фельдмана здивував українців, адже просто на території зоопарку гуляли хижаки. Тварини ходили поміж людей і поводились досить природно.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. На кадрах зображено двох білих тигренят Дакоту та Декстера — вони брат і сестра.

Тваринки ходять поміж людей під наглядом працівників парку. Поводяться досить спокійно, не нервують і майже не звертають увагу на людей. В коментарях користувачі здивовані цією подією.

Однак люди зазначають, що тигренята досить часто гуляють та їх навіть можна погладити, але за гроші. Вхід до парку Фельдмана безкоштовний, а от погладити тигринят — 1 500 грн. Також можна придбати корм для тварин і декого погодувати. Чимало людей зачарувались тигренятами і писали, що це досить милі тваринки. А когось цікавило, де ж їх мама, невже і вона теж гуляє парком.

Зауважимо, що у "Фельдман Екопарку" у квітні 2025 народились тигренята: Декстер і Дакота. У природі білим тиграм вижити складно, тому їм допомагають жити в зоо– і екопарках світу, зокрема в Україні. Вони стали другою парою двійнят, які з'явились на світ в екопарку за період широкомасштабної війни.

Відомо, що мати тигренят Альба не змогла їх годувати, тому цим почали займатися ветеринари екопарку. Зараз тигренятам майже три місяці, вони п'ють молоком з дитячих пляшечок і їдять м'ясо.

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