Знищать весь врожай? Україну атакують небезпечні комахи (фото, відео)

Вони атакують фермерські та господарські угіддя

Деякі регіони України продовжують атакувати небезпечні комахи, які нищать весь врожай на своєму шляху. Так, в Запорізькій області зафіксовано нашестя сарани в кількох громадах.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що комахи атакують фермерські та господарські угіддя вже кілька днів.

"Коротко щодо ситуації із сараною в Запорізькій області. Боюся уявити, як це все позначиться на врожаї", — йдеться у повідомленні.

На відео показана хмара сарани, яка літає над дорогою. Комах настільки багато, що їх політ супроводжується характерним гудінням. До слова, у Пісках комахи долетіли навіть до 8-го поверху будинку. На фото показали одну з тих, що врізалась у вікно — її розмір вражає.

Сарана в Запорізькій області

Також нашестя сарани фіксують у Балабіно та Кушугумській громаді. Там вже навіть вигадали дієвий спосіб боротьби з нашестям сарани — гуси та качки. Місцеві жителі випускають домашніх птахів гуляти на городи та подвір'я, аби ті поїдали шкідників.

Зауважимо, що причиною такого різкого зростання популяції сарани, за словами експертів, стала аномальна спека та тривала відсутність дощів. У таких умовах личинки розвиваються особливо швидко, формуючи великі скупчення комах. Найбільшу небезпеку становить перелітна сарана – вид, здатний збиратись у рої та масово мігрувати на значні відстані. Саме вона наразі активно нищить зелені культури, злаки, молоді пагони дерев та городину.

Для довідки

Сарана — спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних, які здатні збиратися у зграї; при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах. Перелітна сарана розмножувалась у плавнях Дунаю, Дністра, Дніпра та деяких інших річок. Розміри комах від 2 до 10 сантиметрів завдовжки.

Сарана та коник - відмінності

Раніше "Телеграф" розповідав, що чотири області України під загрозою навали сарани.