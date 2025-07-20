Всепоглинаючий рій атакував Запоріжжя: небезпечні комахи дісталися до вокзалу (відео)

У місті побоюються, що комахи з’їдять усю рослинність

Лише 19 липня навала сарани досягла найпівденніших районів Запоріжжя, а вже 20 липня рої комах помітили майже в центрі міста. Як і в інших місцях, через їхню кількість небо стало темним.

Відеозаписом поділився журналіст Сергій Сидоров у своєму Facebook. За його словами, кадри було знято в районі залізничного вокзалу.

"Коли сідаєш на Інтерсіті до Києва і навіть сарана прилітає на вокзал побажати тобі щасливої дороги", — пожартував він.

Користувачі мережі поставилися до ситуації з гумором. Наприклад, одні знайшли в цьому відсилання на фільм "Мумія", а інші відзначили, що це те саме знамените "ройове ППО".

У місцевих telegram-каналах, втім, атмосфера не така розслаблена, оскільки комахи не просто літають роями, а й з’їдають всю зелень. У деяких місцях вони вже об’їли все листя з дерев.

Обережно на відео нецензурна лексика.

За інформацією екологів, поява сарани безпосередньо пов’язана із руйнуванням Каховської ГЕС. Після спустошення водосховища в регіоні з’явилося багато вологих теплихх чагарників, в яких просто ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Як відомо, сарана є близьким родичем коників. Ця велика комаха може досягати максимум 6 сантиметрів у довжину, а харчується вона практично будь-якими рослинами. Загрозу вони починають представляти, коли збираються у великі рої.

У найгірших випадках рій може налічувати кілька мільярдів особин та важити 2-3 тисячі тонн.

Саранча перелітна

Як повідомлялося раніше, в Україні відразу чотири області можуть зазнати нападу сарани. Це не лише Запорізька, а й Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.