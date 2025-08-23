В "нових річках" вже граються діти. Українці жартують через потоп в Запоріжжі (відео)

Дощова каналізація в Запоріжжі залишає бажати кращого

Погода у Запоріжжі в суботу, 23 серпня, не порадувала літним теплом. Весь день у місті хмарно, йде дощ, а від нього страждає міська інфраструктура.

Відео з затоплених вулиць публікують місцеві Telegram-канали. В дописах вже вказують, що місцевим варто діставати човни та байдарки, аби мати змогу вільно пересуватися містом.

Від потопу постраждав навіть місцевий супермаркет – водою повністю вкрита підлога, і хоч працівники і намагаються боротися з наслідками негоди, результативність їхньої роботи не надто висока.

На дорогах міста вже утворилися повноцінні озера з дощовою водою.

А на затоплених вулицях вже починають гратися діти — такі місця назвали "новими ріками" в місті.

В коментарях мешканці Запоріжжя вказують, що сам дощ не є значною проблемою. Принаймні, не настільки значною, як проблеми з дощовою каналізацією, за роботу котрої не слідкують.

Злива в Запоріжжі

"Дуже прикро за наші лівневки. Але вода зійде, зате річки та ставки хоч трохи наповняться", — пишуть мешканці Запоріжжя в коментарях.

Коментарі про негоду в Запоріжжі

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" писав, що на День незалежності Запоріжжя потрапить в перелік міст України, яких негода обійде.