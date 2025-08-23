В "новых реках" уже играют дети. Украинцы шутят из-за потопа в Запорожье (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дождевая канализация в Запорожье оставляет желать лучшего
Погода в Запорожье в субботу, 23 августа, не порадовала летним теплом. Весь день в городе пасмурно, идет дождь, а от него страдает городская инфраструктура.
Видео с затопленных улиц публикуют местные Telegram-каналы. В сообщениях уже указывают, что местным следует доставать лодки и байдарки, чтобы свободно передвигаться по городу.
От потопа пострадал даже местный супермаркет – водой полностью покрыт пол, и хотя работники и пытаются бороться с последствиями непогоды, результативность их работы не слишком высока.
На дорогах города образовались уже полноценные озера с дождевой водой.
А на затопленных улицах уже начинают играть дети — такие места назвали "новыми реками" в городе.
В комментариях жители Запорожья указывают, что сам дождь не является значительной проблемой. По крайней мере, не столь значительной, как проблемы с дождевой канализацией, за работу которой не следят.
"Очень досадно за наши ливневки. Но вода сойдет, зато реки и пруды хоть немного наполнятся", — пишут жители Запорожья в комментариях.
Напомним, недавно "Телеграф" писал, что на День независимости Запорожье попадет в перечень городов Украины, которых ненастье обойдет.