Барабанщик Twenty One Pilots снялся в бандане с украинской надписью, а Snoop Dogg выгулял подвеску с нашей символикой (фото, видео)

Американские звезды демонстрируют поддержку Украине даже в мелочах

На фоне недавнего скандала с певицей LP, которая похвасталась подарком от россиян, а потом извинялась перед украинцами, появилась информация о том, что американская группа Twenty One Pilots поддержала Украину необычным способом. К поддержке украинцев также присоединился американский рэпер Snoop Dogg.

Как оказалось, дуэт Twenty One Pilots представил новый клип, в котором барабанщик Джош Дан снялся в бандане с украинской надписью "Факелоносець". Этот аксессуар музыкант разместил на капюшоне своей куртки.

Известно, что Twenty One Pilots готовятся к релизу нового альбома, который выйдет в ближайшее время. В новый альбом под названием "Clancy" войдет композиция "Overcompensate". Именно в клипе на эту песню барабанщик засветился с украинской банданой.

А несколько дней до этого поддержал Украину необычным способом и американский рэпер Snoop Dogg. Он появился на фото в красивой подвеске с украинской символикой от бренда King Ice.

Snoop Dogg в подвеске с украинской символикой

Известно, что эта подвеска в виде подсолнуха в желто-синей цветовой гамме была разработана украинским 3D-дизайнером Андреем Хромченко в коллаборации с калифорнийским брендом King Ice. Аксессуар появился в продаже на странице бренда в соцсети в начале прошлого года, его цена составляет почти 5,8 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица LP после отмены концерта в Европе извинилась перед украинцами за выходку с триколором. Звезда записала новое видео с извинениями.