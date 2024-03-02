Милиці і протест екоактивістів: Вікторії Бекхем "відгукнулося" на показі нової колекції одягу у Парижі (фото)

Відома британка використовує для своїх вбрань шкіру тварин

Для Вікторії Бекхем, яка одружена з футболістом Девідом Бекхемом, підготовка до Тижня моди 2024, напевно, не могла пройти ще гірше. Колишня учасниця гурту Spice Girl, а тепер успішний британський дизайнер, цього року з’явилася на подіумі на милицях, та й ще її модний показ був зірваний екоактивістами.

Першого дня весни в Парижі відбувся показ жіночого одягу Fall/Winter 2024-2025, який і створила 49-річна знаменитість. Цього дня Вікторія Бекхем вийшла до гостей із пошкодженою ногою, яку вона підвернула нещодавно у спортзалі. Все це не завадило зірці заплановано представити свої дизайнерські роботи.

Цю подію також не оминули активісти з організації PETA, у прямому значенні слова люди, які виступають за етичне ставлення до тварин. Річ у тому, що модний бренд Бекхем став синонімом високоякісної продукції, особливо виробів зі шкіри. Цієї п’ятниці знаменитій британці це "відгукнулося".

Фото: Getty Images

Під час дефіле моделей на подіум раптово вийшла дівчина з плакатом "VIVA веганська шкіра" та з написом на сорочці "Тварини — не тканини". Варто зазначити, що компанія Вікторії не використовує у своїй продукції шкури тварин, але вона використовує натуральну шкіру, і це неправильно, на думку президента PETA Мімі Бехечі: "Ми закликаємо Вікторію Бекхем натомість звернутися до етичних та екологічно чистих інновацій, доступних сьогодні, таким як високоякісна шкіра, виготовлена з яблук, винограду, ананасів, грибів та багато іншого".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що на Тижні моди 2024 у Парижі "засвітилася" актриса Емма Вотсон. Зірка "Гаррі Поттера" постала перед папарацці у трендовому бежевому плащі.