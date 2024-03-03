У шкіряній сукні з декольте: Дуа Ліпа показала свої форми на церемонії музичної премії

Зірка похизувалася ідеальною фігурою

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, яка нещодавно викликала фурор в сукні з паєток на прем’єрі фільму, похизувалася осиною талією у шкіряному обтислому вбранні. Зірка відвідала церемонію нагородження, де вразила ефектним образом.

Вчора, 2 березня, в Лондоні відбулася церемонія нагородження премією BRIT Awards 2024. Дув Ліпа, що її відвідала, мала неперевершений вигляд.

Для цієї події співачка обрала обтислу шкіряну сукню з декольте чорного кольору. Приталене вбрання з невеличким шлейфом ідеально підкреслило струнку талію і округлі стегна співачки, а декольте зробило лук ефектнішим. Цікаві бретелі ідеально вписалися в образ, а срібне кольє бездоганно доповнило його. З аксесуарів зірка вдягла також широкий браслет на руку.

Фото:Getty Images

Макіяж співачка обрала вечірній. Зірка намалювала стрілки, виділивши очі. Нюдова помада ідеально доповнила макіяж і зробила його не надто яскравим, але водночас ефектним. Легкий рум’янець і скульптурування обличчя помітні, однак ніяк не псують макіяж.

Фото:Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ріанна виступила на вечірці найбагатших людей Індії. Співачка з’явилася на сцені вперше після других пологів.