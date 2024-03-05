Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше розповіла про втрату дитини під час пологів

У Лізи припинилися пологи після того, як акушерка проколола їй міхур

Переможниця популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка раніше показала свого коханого, зізналась, що була при надії 15 років тому. Утім, немовля померло під час пологів.

Як розповіла шеф-кухар у інтерв’ю Аліні Доротюк, це трапилося в Ялті в платному пологовому будинку. У Лізи припинилися пологи після того, як акушерка проколола їй міхур. Тоді лікарка сказала їй випити таблетки для стимуляції, збрехавши, що це вітаміни.

"Коли я вже почала дізнаватися, що мені давали, то з'ясувалося, що це були пігулки для стимуляції, а лікарка казала, що це вітамінки. Таку таблетку можна випити тільки одну за ніч, а вона запхала в мене чотири. Уже вранці я почала блювати кров'ю",

- сказала Глінська.

"Коли я вже почала дізнаватися, що мені давали, то з'ясувалося, що це були пігулки для стимуляції, а лікарка казала, що це вітамінки. Таку таблетку можна випити тільки одну за ніч, а вона запхала в мене чотири. Уже вранці я почала блювати кров'ю",

- сказала Глінська.

Річ у тім, що Лізі не зробили УЗД, коли вона приїхала у клініку. Тому лікарі занадто пізно побачили, що шию дитини обвила пуповина. Тож дитина народилась вже мертвою.

"Мені не зробили УЗД, коли я тільки приїхала, щоб перевірити, чи все добре. Що більше я тужилася, то сильніше душила дитину. Я народила мертву дитину. У мене почалася кровотеча, тому лікарі одягли мені кисневу маску", — поділилась жінка.

Батьки зірки "МастерШефу" почали розпитувати в акушерів, в якому стані дитина. Однак, вони не давали відповіді та зізналися, що рятують саму Глінську. Також Ліза зізналась, що дуже важко проживала цей негативний досвід й багато років працювала з психологом.

Раніше вперше стали батьками популярні блогери Наталі Литвин та Олександр Куровський. У них народився син, якого назвали Дан. Подружжя привітало чимало відомих людей.