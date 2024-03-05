Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская впервые рассказала о потере ребенка во время родов

У Лизы прекратились роды после того, как акушерка проколола ей пузырь

Победительница популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, ранее показавшая своего любимого, призналась, что была беременна 15 лет назад. Однако младенец умер во время родов.

Как рассказала шеф-повар в интервью Алине Доротюк, это случилось в Ялте в роддоме. У Лизы прекратились роды после того, как акушерка проколола ей пузырь. Тогда врач сказала ей выпить таблетки для стимуляции, солгав, что это витамины.

"Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала блевать кровью", – сказала Глинская.

Дело в том, что Лизе не сделали УЗИ, когда она приехала в клинику. Поэтому врачи слишком поздно увидели, что шею ребенка обвила пуповина. Поэтому ребенок родился уже мертвым.

"Мне не сделали УЗИ, когда я только приехала, чтобы проверить, все ли хорошо. Чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение, поэтому врачи одели мне кислородную маску", — поделилась женщина.

Родители звезды "МастерШефа" начали расспрашивать у акушеров, в каком состоянии ребенок. Однако они не давали ответа и признались, что спасают саму Глинскую. Также Лиза призналась, что очень тяжело проживала этот отрицательный опыт и много лет работала с психологом.

Ранее впервые стали родителями популярные блоггеры Натальи Литвин и Александр Куровский. У них родился сын, которого назвали Дан. Супруги поздравили немало известных людей.