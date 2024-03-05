Артистка карикатурно тягла за собою триколор країни-терористки

Не лише путіністка Лоліта неодноразово була об'єктом насмішок через свою сканадльну поведінку. Колишня одеситка, путіністка Лариса Доліна, яка уже протягом тривалого часу вислужується перед Кремлем, також удостоїдася зневажливого ставлення через останню витівку..

На сторінці в Telegram артистка висловилася щодо свого виступу та показала фото. Доліна одягла обтислий комбінезон на Тижні моди в Москві, а також карикатурно тягла за собою плащ у кольорах прапору країни-терористки.

Доліна загорнулася в триколор

Образ Доліної створив російський дизайнер Джемал Махмудов. Комбінезон жінки виблискував, а за собою 68-річна зрадниця тягнула триколор у вигляді воланів.

Лариса Доліна в карикатурному образі

Лук Доліної не оцінили росіяни та почали кепкувати з опальної "красуні".

"Без сліз не глянеш"

"А хіба так можна з прапором?"

"І це висока мода?"

"Боже, який несмак".

Декого з них збентежило, чому російський триколор тягне на собі артистка, яка приїхала до Росії з України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова висміяла "голу вечірку" у Москві. Співачка склала жартівливий вірш про цю подію.