68-летняя Лариса Долина с флагом России стала посмешищем на подиуме (фото)
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Артистка карикатурно тянула за собой триколор страны-террористки
Не только путинистка Лолита неоднократно была объектом насмешек из-за своего скандального поведения. Бывшая одесситка, путинистка Лариса Долина, которая уже длительное время выслуживается перед Кремлем, также удостоилась пренебрежительного отношения из-за последней выходки.
На странице в Telegram артистка высказалась о своем выступлении и показала фото. Долина одела комбинезон на Неделе моды в Москве, а также карикатурно тащила за собой плащ в цветах флага страны-террористки.
Образ Долиной создал российский дизайнер Джемал Махмудов. Комбинезон женщины был в блестках, а за собой 68-летняя предательница тянула триколор из воланов.
Лук Долиной не оценили россияне и начали насмехаться над "красавицей".
- "Без слез не глянешь"
- "А разве так можно с флагом?"
- "И это высокая мода?"
- "Боже, какая безвкусица".
Некоторых из них смутило, почему российский триколор тащит на себе артистка, приехавшая в Россию из Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова высмеяла "голую вечеринку" в Москве. Певица сочинила шутливое стихотворение об этом событии.