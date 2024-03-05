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68-летняя Лариса Долина с флагом России стала посмешищем на подиуме (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Долина стала объектом насмешек Новость обновлена 05 марта 2024, 18:58
Долина стала объектом насмешек. Фото instagram.com/larisa.dolina.official/

Артистка карикатурно тянула за собой триколор страны-террористки

Не только путинистка Лолита неоднократно была объектом насмешек из-за своего скандального поведения. Бывшая одесситка, путинистка Лариса Долина, которая уже длительное время выслуживается перед Кремлем, также удостоилась пренебрежительного отношения из-за последней выходки.

На странице в Telegram артистка высказалась о своем выступлении и показала фото. Долина одела комбинезон на Неделе моды в Москве, а также карикатурно тащила за собой плащ в цветах флага страны-террористки.

Лариса Долина
Долина завернулась в триколор

Образ Долиной создал российский дизайнер Джемал Махмудов. Комбинезон женщины был в блестках, а за собой 68-летняя предательница тянула триколор из воланов.

Лариса Долина в карикатурном образе

Лук Долиной не оценили россияне и начали насмехаться над "красавицей".

  • "Без слез не глянешь"
  • "А разве так можно с флагом?"
  • "И это высокая мода?"
  • "Боже, какая безвкусица".

Некоторых из них смутило, почему российский триколор тащит на себе артистка, приехавшая в Россию из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова высмеяла "голую вечеринку" в Москве. Певица сочинила шутливое стихотворение об этом событии.

Теги:
#Мода #Россия #Критика #Долина Лариса