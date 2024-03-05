Артистка карикатурно тянула за собой триколор страны-террористки

Не только путинистка Лолита неоднократно была объектом насмешек из-за своего скандального поведения. Бывшая одесситка, путинистка Лариса Долина, которая уже длительное время выслуживается перед Кремлем, также удостоилась пренебрежительного отношения из-за последней выходки.

На странице в Telegram артистка высказалась о своем выступлении и показала фото. Долина одела комбинезон на Неделе моды в Москве, а также карикатурно тащила за собой плащ в цветах флага страны-террористки.

Долина завернулась в триколор

Образ Долиной создал российский дизайнер Джемал Махмудов. Комбинезон женщины был в блестках, а за собой 68-летняя предательница тянула триколор из воланов.

Лариса Долина в карикатурном образе

Лук Долиной не оценили россияне и начали насмехаться над "красавицей".

"Без слез не глянешь"

"А разве так можно с флагом?"

"И это высокая мода?"

"Боже, какая безвкусица".

Некоторых из них смутило, почему российский триколор тащит на себе артистка, приехавшая в Россию из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова высмеяла "голую вечеринку" в Москве. Певица сочинила шутливое стихотворение об этом событии.