Відомий український співак повідомив про втрату під час війни: "Ввечері його вже не стало"

Артист досі не може оговтатися від втрати

Соліст відомого гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, який у молодості залишив вагітну дівчину, розповів про реалії війни та загиблого побратима.

Як передає Gazeta.ua, виконавець з початку наступу росіян, вступив в добровольчий батальйон "Реванш". Вони з хлопцями звільняли від російської окупації Київщину. Деякі моменти з того часу сильно вплинули на Олега.

"Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні. На Лук'янівці наші пацани зайняли позиції, але ворог почав вибивати. Ми приїхали на місце, в закривавлений окоп. Той момент сильно вразив… Адже із загиблим я ще зранку снідав, а ввечері його вже не стало", - розповів музикант.

Співак не розуміє, як такі страшні події можуть розгортатися в Україні — державі, яка розташована в центрі Європи. До того ж Фагота дивує поведінка окремих країн, які зараз своїми діями лише шкодять українцям.

"Наприклад, поляки, які зараз своїми протестами перекривають Україні кисень. Чесно, я тут себе сильно стримую, щоб не набажати їм того, що переживають українці", - зазначив Михайлюта.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінився за два роки війни хореограф Дмитро Дікусар. Він підкреслив, що попри втому, не шкодує про рішення піти захищати Україну. Утім, на фронті чоловіку не вистачає улюбленої справи — танців.