Известный украинский певец сообщил о потере во время войны: "Вечером его уже не стало"

Артист до сих пор не может оправиться от потери

Солист известной группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который в молодости покинул беременную девушку, рассказал о реалиях войны и погибшем побратиме.

Как передает Gazeta.ua, исполнитель с начала наступления россиян вступил в добровольческий батальон "Реванш". Они с ребятами освобождали от российской оккупации Киевщину. Некоторые моменты с тех пор сильно повлияли на Олега.

"Никогда не забуду первые потери в батальоне. На Лукьяновке наши пацаны заняли позиции, но враг начал выбивать. Мы приехали на место, в окровавленный окоп. Тот момент сильно поразил... Ведь с погибшим я еще утром завтракал, а вечером его уже не стало", – рассказал музыкант.

Певец не понимает, как такие страшные события могут разворачиваться в Украине — государстве, расположенном в центре Европы. К тому же Фагота удивляет поведение отдельных стран, которые своими действиями только вредят украинцам.

"Например, поляки, которые сейчас своими протестами перекрывают Украине кислород. Честно, я здесь себя сильно сдерживаю, чтобы не пожелать им того, что переживают украинцы", – отметил Михайлюта.

Ранее "Телеграф" писал о том, как изменился за два года войны хореограф Дмитрий Дикусар. Он подчеркнул, что, несмотря на усталость, не жалеет о решении пойти защищать Украину. Впрочем, на фронте мужчине не хватает любимого дела – танцев.