"Бажаю одного - самознищитися": Марія Бурмака висловилася про Ані Лорак та Таїсію Повалій, які живуть у РФ

Артистки-зрадниці досі не усвідомили масштаб трагедії, геноциду та злочинів, за яких агресор не поніс покарання

Співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак, які живуть у Росії, є також частиною кремлівської пропаганди. Виконавиці, які родом з України, стали на бік країни-агресорки.

Про артисток-заробітчанок на сайті Oboz.ua висловилася українська співачка Марія Бурмака, яка не може зрозуміти, що відбувається в головах Ані та Таї. Артистки-зрадниці досі не усвідомили масштаб трагедії, геноциду та злочинів, за яких агресор не поніс покарання.

Таїсія Повалій пишається громадянством РФ

"Мій світогляд настільки не перетинається з такими, як Ані Лорак чи Таїсія Повалій, що абсолютно не можу зрозуміти, що в них у голові. Не знаю, чим вони керуються і чому так сталося, – сказала Бурмака. – Але знаю одне: вони себе мислять громадянами Росії, там живуть. Отже, є частиною цієї пропаганди, виступами легітимізують Росію".

Ані Лорак грає в мовчанку

Повалій і Лорак стали на бік агресора. Марія Бурмака наголосила, що бажає країні-агресорці самознищення.

"Моє найбільше бажання – щоб цей корабель потонув. Звичайно, у кого рідні на фронті, хто стикається з війною, розуміє, наскільки це складно. Україна значно менша за Росію, але вона бореться, вона відроджується. А цьому монстру, повторюся, бажаю одного – самознищитися", – підкреслила артистка.

Раніше український продюсер Олег Боднарчук припустив, що тільки після смерті Путіна Повалій зможуть притягнути до відповідальності перед батьківщиною. А колишній колега по сцені Павло Зібров обурений тим, що у зрадниці все ще залишається звання Народної артистки України.