"Желаю одного — самоуничтожиться": Мария Бурмака высказалась об Ани Лорак и Таисии Повалий, живущих в РФ

Артистки-предательницы до сих пор не осознали масштаб трагедии, геноцида и преступлений, за которые агрессор не понес наказание

Живущие в России певицы Таисия Повалий и Ани Лорак являются также частью кремлевской пропаганды. Исполнительницы, которые родом из Украины, приняли сторону страны-агрессорки.

Об артистках-заработчанках на сайте Oboz.ua высказалась украинская певица Мария Бурмака, которая до сих пор не может понять, что происходит в головах Ани и Таи. Артистки-предательницы до сих пор не осознали масштаб трагедии, геноцида и преступлений, за которые агрессор не понес наказание.

Таисия Повалий гордится гражданством РФ

"Мое мировозрение настолько не пересекается с такими, как Ани Лорак или Таисия Повалий, что абсолютно не могу понять, что у них в голове. Не знаю, чем они руководствуются и почему так произошло, – сказала Бурмака. – Но знаю одно: они себя видят гражданами России, там живут. Следовательно, являются частью этой пропаганды, выступлениями легитимизируют Россию".

Ани Лорак играет в молчание

Повалий и Лорак стали на сторону агрессора. Мария Бурмака подчеркнула, что желает стране-агрессору самоуничтожения.

"Мое самое большое желание – чтобы этот корабль утонул. Конечно, у кого родные на фронте, кто сталкивается с войной, понимает, насколько это сложно. Украина значительно меньше России, но она борется, она возрождается. А этому монстру, повторюсь, желаю одного – самоуничтожиться", – подчеркнула артистка.

Ранее украинский продюсер Олег Боднарчук предположил, что только после смерти Путина Повалий могут привлечь к ответственности перед родиной. А бывший коллега по сцене Павел Зибров возмущен тем, что у предательницы все еще остается звание Народной артистки Украины.