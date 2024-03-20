Вагітна Джамала зачарувала новою фотосесією

Знаменитість позувала перед камерою в одязі українського бренду Litkovska

Українська співачка Джамала, яка нещодавно знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи", оприлюднила низку красивих фотографій. Знаменитість позувала перед камерою в одязі українського бренду Litkovska.

На сторінці в Instagram вагітна артистка, яка ось-ось народить третю дитину, поділилася красивими кадрами. Для фотосесії вона обрала бежевий костюм вільного крою, який підкреслив її округлий животик.

Джамала в образі

"Там, де ти, і є життя. Знову пишу. Люблю", – підписала знімки Джа. Знаменитість мала зворушливий вигляд. Жінка була майже без макіяжу, а волосся розпустила вільними хвилями.

Фанати співачки висловили своє захоплення та наголосили, що Джамалі дуже личить вагітність.

Реакція підписників

"Що може бути прекрасніше, ніж жінка при надії… Вагітний живіт — це краса".

"Неймовірна краса".

"Яка стильна жінка!"

Додамо, що Джамала розповідала, що планує народжувати третю дитину в Україні. Відомо, що її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов був з нею на партнерських пологах два попередні рази і планує це повторити.

Раніше "Телеграф" писав, що Джамала чекає на поповнення. Українська співачка Джамала чекає на третю дитину.