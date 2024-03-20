Беременная Джамала очаровала новой фотосессией

Знаменитость позировала перед камерой в одежде украинского бренда Litkovska

Украинская певица Джамала, которая недавно снялась в документальном фильме "Пісні Свободи", обнародовала ряд красивых фотографий. Знаменитость позировала перед камерой в одежде украинского бренда Litkovska.

На странице в Instagram беременная артистка, которая вскоре родит третьего ребенка, поделилась красивыми кадрами. Для фотосессии она выбрала бежевый костюм свободного кроя, который подчеркнул ее округлый животик.

Джамала в образе

"Там, где ты, и есть жизнь. Снова пишу. Люблю", – подписала снимки Джа. Знаменитость выглядела трогательно. Женщина была практически без макияжа, а волосы распустила свободными волнами.

Фанаты певицы выразили свое восхищение и подчеркнули, что Джамале очень подходит беременность.

Реакция подписчиков

"Что может быть прекраснее женщины в положении… Беременный живот — это красота".

"Невероятная красота".

"Какая стильная женщина!"

Добавим, что Джамала рассказывала, что планирует рожать третьего ребенка в Украине. Известно, что ее муж Сеит-Бекир Сулейманов был с ней на партнерских родах два предыдущих раза и планирует это повторить.

Ранее "Телеграф" писал, что Джамала ждет пополнения. Украинская певица Джамала ждет третьего ребенка.