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Чекає операція: Олена Шоптенко через нещасний випадок опинилася на милицях (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Олена Шоптенко серйозно травмувалась
Олена Шоптенко серйозно травмувалась. Фото Інстаграм Олени Шоптенко

Жінка поділилась своїми емоціями після травми

Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, яка була головним хореографом шоу "Танці з зірками", здивувала шанувальників своїм зізнанням. Виявилось, що з нею трапився нещасний випадок.

У своєму інстаграмі танцівниця поділилась, що серйозно травмувала ногу. У неї порвалися зв'язки у колінному суглобі. Тепер Олену чекає операція й реабілітація, тривалістю у два місяці.

"Через нещасний випадок — 2 порвані зв’язки колінного суглоба з 4-х і операція через кілька днів. Після — реабілітація 2 місяці", — розповіла жінка.

Олена Шоптенко показала себе після травми

За словами Шоптенко, вона давно розуміла, що варто трохи сповільнити темп життя. Але тепер зробить це примусово. У неї ніколи не було подібних травм, а ноги у її професії — дуже важливі. Тому протягом наступних двох місяців, Олена не проводитиме жодних танцювальних занять.

"Найближчих 2 місяці точно ніяких занять і майстер-класів. Однак, сприймаю всю цю ситуацію як можливість нарешті зробити те, на що ніколи не вистачало часу", — поділилась зірка.

Олена Шоптенко на милицях

Водночас Шоптенко подякувала усім за підтримку та добрі слова. Вона порадила прислухатися до власного тіла й не ігнорувати його сигналів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як нова дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська вразила своїм схудненням. Виявилось, що вона схудла на 10 кілограмів, будучи у стосунках із шоуменом.

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