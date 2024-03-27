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Ждет операция: Елена Шоптенко из-за несчастного случая оказалась на костылях (фото)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Елена Шоптенко серьезно травмировалась
Елена Шоптенко серьезно травмировалась. Фото Инстаграм Алены Шоптенко

Женщина поделилась своими эмоциями после травмы

Известная украинская танцовщица Елена Шоптенко, которая была главным хореографом шоу "Танцы со звездами", удивила поклонников своим признанием. Оказалось, что с ней произошел несчастный случай.

В своем инстаграмме танцовщица поделилась, что серьезно травмировала ногу. У нее порвались связки в коленном суставе. Теперь Елену ждет операция и реабилитация, продолжительностью в два месяца.

"Из-за несчастного случая — 2 порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После — реабилитация 2 месяца", — рассказала женщина.

Елена Шоптенко показала себя после травмы

По словам Шоптенко, она давно понимала, что стоит слегка замедлить темп жизни. Но теперь сделает это принудительно. У нее никогда не было подобных травм, а ноги у ее профессии — очень важны. Поэтому в течение следующих двух месяцев Елена не будет проводить никаких танцевальных занятий.

"Ближайшие 2 месяца точно никаких занятий и мастер-классов. Однако воспринимаю всю эту ситуацию как возможность наконец-то сделать то, на что никогда не хватало времени", — поделилась звезда.

Елена Шоптенко на костылях

В то же время Шоптенко поблагодарила всех за поддержку и добрые слова. Она посоветовала прислушиваться к собственному телу и не игнорировать его сигналы.

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#Травма #Алена Шоптенко