Леся Нікітюк оголила груди і схвилювала шанувальників (фото)

36-річна ведуча поділилася пікантним фото

Відома українська телеведуча, актриса та співачка Леся Нікітюк, яка підхопила тренд на "овочевий" манікюр, порадувала своїх відданих шанувальників новою пікантною фотографією.

На своїй сторінці в Інстаграмі 36-річна зірка вітчизняного шоубізнесу поділилася кадром із чергової відвертої фотосесії. На знімку Нікітюк виглядає топлес, де вона прикриває голі груди руками. Крім трендових скіні-джинсів та лаконічних прикрас, включаючи браслет, намисто та обручку, на тілі телеведучої більше нічого немає.

"Мардж у реальному житті", — тільки й підписала фото артистка. Зірка згадала головну героїню американського анімаційного ситкому "Сімпсони" (The Simpsons) невипадково.

Шоувумен з українським коміком та зіркою гумористичного проєкту "Лиха Сміху" Володимиром Черняком почали знімати невеликі ролики, обігруючи популярний мультяшний серіал. Зірки показують сатиричну пародію на життя, тим самим піднімаючи настрій українцям під час війни. Над гримом творцям мініпроєкту доводиться старанно працювати.

"Ну просто ракета бомба петарда", "Якби Леся вийшла за мене заміж, я б із задоволенням узяв її прізвище", — пишуть у коментарях до сексуального фото шанувальники 36-річної зірки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Леся Нікітюк переспівала хіт гурту "Фантом-2". Ведуча зробила це із волонтерською метою, щоб зібрати кошти на допомогу українській армії.