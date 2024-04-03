Куди зникла Даша Волга: де живе та чим займається відома акторка (фото)

Знаменитість тривалий час жила і працювала в Росії

Чимало українських знаменитостей пов'язали своє життя з країною-агресоркою, забувши про Україну та забивши болт на принципи, зокрема Таїсія Повалій не перестає дивувати цинізмом та дволикістю. Інші ж відомі зірки навпаки — намагаються якомога швидше покинути РФ та забути про неї, як про страшний сон, до таких знаменитостей належить Даша Волга.

"Телеграф" пригадав, що українська акторка Даша Волга, яка відома своїми ролями в роботах "Пізнє каяття" і "Толік-молочар" з Остапом Ступкою, свій перший паспорт отримала в Росії ще за часів Радянського Союзу. Вона також тривалий час жила і працювала в Росії, проте залишила країну-агресорку.

"Я закінчила театральний ВУЗ, знімалася і в Україні, і в Росії. Але потім дуже чітко почала розуміти, що там відбувається. А потім стався Майдан. І я вибрала Україну і залишилася в Україні. І це був найдивовижніший період мого життя. Я тут знайшла найдорожчих друзів і була з близькими в непростий період їхнього життя", — розповідала вона.

Даша в Окленді

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну Даша зустріла ще в Росії. Справа в тому, що незадовго до війни знаменитість у Стамбулі втратила важливі документи, які відновити можна було лише в РФ. Проте жінка, вирішивши всі свої справи, покинула країну-терористку та вирушила до Нової Зеландії, де на той момент були її чоловік та діти.

Наразі Даша дуже часто викладає фото зі своїми дітьми з-за кордону.

Даша з дітьми

Даша Волга активно підтримує Україну, у соцмережах вона спілкується винятково українською або англійською мовами, а також оприлюднює світлини у вишиванці та з українською символікою.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла віртуозна музикантка Ассія Ахат. Тривалий артистка не фігурувала на теренах вітчизняного медіапростору, вона гастролювала Європою та Америкою, проте ніколи забувала про Україну та відкрито говорила про агресію країни-терористки ще з 2014 року.