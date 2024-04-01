40-річна вагітна Джамала зачарувала стильним весняним образом (фото)

Джа обрала стиль мінімалізму

Вагітна 40-річна Джамала, яка нещодавно позувала перед камерою в одязі українського брендк, показала стильні весняні фото. Усміхнена співачка з незвичайними прикрасами зачарувала шанувальників.

На сторінці в Instagram Джамала написала короткий пост. "Весна іде, красу несе. І тій красі радіє все", — висловилася Джа словами Тараса Шевченка.

Джа для фотосесії обрала стиль мінімалізму: блакитну блузу вільного крою, а також чорні штани. Обличчя жінки прикрашала оригінальна позолочена "маска", а на руці була незвичайна каблучка.

Джамала в образі

Джамала розпустила волосся та зробила легкий макіяж. Шанувальникам дуже сподобалася умиротвореність та позитивний настрій артистки. Вони підкреслили, що Джа прекрасна і їй дуже личить вагітність.

Підписникам сподобався образ співачки

Додамо, що Джамала разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Бакіром Сулеймановим уже мають двох синів – Еміра і Селіма, а незабаром Джа народить ще одного сина. Про третю вагітність Джамала розповіла в лютому 2024 року, у день фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024.

Співачка зізнавалася, що хоче партнерські пологи, як і раніше. Народжувати планує в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джамала знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи". У стрічці, знятій за ініціативою "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні.