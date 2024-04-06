"Вже хоче гуляти": Лілія Ребрик розчулила новим фото новонародженої донечки

42-річна ведуча зауважила, що манюній вже 3 тижні

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала нову світлину своєї новонародженої доньки Аделіни (коротко — Адель). Дівчинка народилася у березні цього року і вже зараз показує зірковій матусі свій нестримний характер.

42-річна Ребрик виклала фотографію у сторіс Інстаграму. "Аделіні вже, до речі, три тижні. Вже хоче гуляти, а не тільки їсти і спати", підписала сімейний кадр ведуча.

Нагадаємо, що Адель народилася у березні 2024 року. Дівчинка зʼявилася на світ з вагою 3500 г та ростом 52 см. На виписку з пологового будинку завітали рідні, друзі родини та колеги.

Лілія Ребрик також виховує ще двох доньок у шлюбі з українським хореографом Андрієм Диким. У 2012 році зірка народила доньку Діану, а у 2018 році – доньку Поліну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лілія Ребрик похизувалася брутальним образом у чорному боді. До речі, після народження третьої дитини відома телеведуча вирішила оновити свій імідж та змінила свій колір волосся. Тепер 42-річна зірка українського шоубізнесу залишилась блондинкою, але пофарбувалася у світлий відтінок з рижинкою.