"Уже хочет гулять": Лилия Ребрик умилила новым фото новорожденной дочери

42-летняя ведущая отметила, что манюне уже 3 недели

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала новое фото своей новорожденной дочери Аделины (коротко — Адель). Девочка родилась в марте этого года и уже сейчас показывает звездной мамочке свой безудержный характер.

42-летняя Ребрик выложила фотографию в сторис Инстаграма. "Аделине уже, кстати, три недели. Уже хочет гулять, а не только есть и спать", — подписала семейный кадр ведущая.

Напомним, что Адель родилась в марте 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 гр и ростом 52 см. На выписку из роддома пришли родные, друзья семьи и коллеги.

Лилия Ребрик также воспитывает еще двоих дочерей в браке с украинским хореографом Андреем Диким. В 2012 году звезда родила дочь Диану, а в 2018 году – дочь Полину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лилия Ребрик похвасталась брутальным образом в черном боде. Кстати, после рождения третьего ребенка известная телеведущая решила обновить свой имидж и изменила свой цвет волос. Теперь 42-летняя звезда украинского шоу-бизнеса осталась блондинкой, но окрасилась в светлый оттенок с рыжинкой.