Селена Гомес вся у рожевому зачарувала ніжним образом (фото)

Селена обрала стильний лук у ніжно-рожевих кольорах

Американська співачка та актриса Селена Гомес, яку нещодавно упіймали на вулицях Нью-Йорка, продемонструвала стильний весняний лук. Вона побувала на презентації професійної косметики.

Селена обрала стильний лук у ніжно-рожевих кольорах. Образ складався із короткої сукні, яку доповнювали туфлі-човники, та довгого рожевого пальта.

Селена на презентації косметики. Фото Getty Images

Акторка акуратно уклала волосся, мала легкий макіяж та кілька лаконічних прикрас. Вона була у гарному настрої та з великим задоволенням позувала перед камерою, демонструючи свій відмінний вигляд.

Додамо, що наразі Селена переважно поглинута роботою. Нещодавно акторку помітили на зйомках четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" у Нью-Йорку. Селена також планує знятися у майбутньому відродженні ситкому "Чарівників з Вейверлі Плейс", останній сезон якого вийшов у 2012 році.

Нагадаємо, що Селена Гомес зустрічається зі своїм музичним продюсером Бенні Бланко. Про їхній роман стало відомо наприкінці минулого року.