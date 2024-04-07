Селена Гомес вся у рожевому зачарувала ніжним образом (фото)
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Селена обрала стильний лук у ніжно-рожевих кольорах
Американська співачка та актриса Селена Гомес, яку нещодавно упіймали на вулицях Нью-Йорка, продемонструвала стильний весняний лук. Вона побувала на презентації професійної косметики.
Селена обрала стильний лук у ніжно-рожевих кольорах. Образ складався із короткої сукні, яку доповнювали туфлі-човники, та довгого рожевого пальта.
Акторка акуратно уклала волосся, мала легкий макіяж та кілька лаконічних прикрас. Вона була у гарному настрої та з великим задоволенням позувала перед камерою, демонструючи свій відмінний вигляд.
Додамо, що наразі Селена переважно поглинута роботою. Нещодавно акторку помітили на зйомках четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" у Нью-Йорку. Селена також планує знятися у майбутньому відродженні ситкому "Чарівників з Вейверлі Плейс", останній сезон якого вийшов у 2012 році.
Нагадаємо, що Селена Гомес зустрічається зі своїм музичним продюсером Бенні Бланко. Про їхній роман стало відомо наприкінці минулого року.