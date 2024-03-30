У чорній сукні: 31-річна Селена Гомес попалася папараці у вишуканому луці (фото)

31-річна попзірка прибула до готелю Нью-Йорка в умовах щільного графіка

Американська співачка та актриса Селена Гомес, яка привітала свого бойфренда-продюсера з днем народження, попалася папараці у Нью-Йорку.

У п’ятницю, 29 березня, знаменитість прибула до сучасного зіркового готелю Crosby, який розташований на брукованій вулиці в районі Сохо. 31-річна попзірка була усміхнена та доброзичлива з фотографами, а також зі своїми шанувальниками.

Для виходу у світ Селена Гомес обрала вишукану сукню чорного кольору. Своє вечірнє вбрання артистка доповнила туфлями на високих підборах із червоною підошвою та лакованою сумочкою із золотавим металом.

Фото: Getty Images

У дівчини зараз дуже щільний робочий графік. Нещодавно Селену помітили на зйомках четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" у Нью-Йорку. Актриса також збирається з’явитися у майбутньому відродженні ситкому "Чарівників з Вейверлі Плейс", останній сезон якого вийшов у 2012 році. Після цього на екрани вийшли 2 повномасштабні фільми як продовження популярного колись шоу про підлітків-чарівників.

Фото: Getty Images

У лютому 2024 року виконавиця випустила свій новий сингл Love On. На момент публікації кліп на пісню на хостингу YouTube набрав понад 13 млн переглядів.

Нагадаємо, що Селена Гомес зустрічається зі своїм музичним продюсером Бенні Бланко. Про їхній роман стало відомо наприкінці минулого року.