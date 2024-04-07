Селена Гомес вся в розовом очаровала нежным образом (фото)

Селена выбрала стильный лук в нежно-розовых цветах

Американская певица и актриса Селена Гомес, которую недавно поймали на улицах Нью-Йорка, продемонстрировала стильный весенний лук. Она побывала на презентации профессиональной косметики.

Селена выбрала стильный лук нежно-розового цвета. Образ состоял из короткого платья из легкой ткани, которое дополняли туфли-лодочки, и длинного розового пальто.

Селена на презентации косметики. Фото Getty Images

Актриса аккуратно уложила волосы, имела легкий макияж и несколько лаконичных украшений. Она была в хорошем настроении и с большим удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя свой отличный вид.

Добавим, что сейчас Селена преимущественно поглощена работой. Недавно актрису заметили на съемках четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании" в Нью-Йорке. Селена также планирует сняться в будущем возрождении ситкома "Волшебников из Вейверли Плейс", последний сезон которого вышел в 2012 году.

Напомним, что Селена Гомес встречается со своим музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об их романе стало известно в конце прошлого года.