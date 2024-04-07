Руда красуня: Анна Кошмал показала себе з яскравим волоссям (фото)

На кардинальні зміни Анна не зважується, проте використовує спеціальні маски

Українська акторка Анна Кошмал, яка має розкішну фігуру, потішила шанувальників несподіваним образом. Зірка "Сватів" засвітилася на кадрах з рудим волоссям.

Кошмал використала трендову TikTok-маску, яка робить шевелюру рудою. Результатами свого експерименту вона поділилася на сторінці Instagram.

Останнім часом знаменитість постійно була руcявою. На кардинальні зміни Анна не зважується, проте використовує спеціальні маски, які тимчасово змінюють колір волосся.

Руда Анна Кошмал

На свіжих кадрах видно, що зірці справді пасує вогняне волосся. Анна уточнила, що навіть рідні з труднощами впізнали її з новою зачіскою.

"Мишко впізнав на відео, а чоловік ні", – посміялася акторка театру та кіно.

Рудий личить акторці

Кошмал також вирішила поцікавитися у підписників та провела опитування, чи варто їй фарбуватися в рудий. Думки фоловерів розділилися майже порівну. 52% вважають, що варто пофарбуватися в рудий, а 48% – проти.

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