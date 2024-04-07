Рыжая красавица: Анна Кошмал показала себя с яркими волосами (фото)

На кардинальные изменения Анна не решается, однако использует специальные маски

Украинская актриса Анна Кошмал, имеющая роскошную фигуру, порадовала поклонников неожиданным образом. Звезда "Сватов" показалась с рыжими волосами.

Кошмал использовала трендовую TikTok-маску, которая делает шевелюру рыжей. Результатами своего эксперимента она поделилась на странице Instagram.

В последнее время знаменитость постоянно была русой. На кардинальные изменения Анна не решается, однако использует специальные маски, временно изменяющие цвет волос.

Рыжая Анна Кошмал

На свежих кадрах видно, что звезде действительно подходят огненные волосы. Анна уточнила, что даже родные с трудом узнали ее с новой прической.

"Миша узнал на видео, а муж нет", – вспомнила актриса театра и кино.

Рыжий подходит актрисе

Кошмал также решила поинтересоваться у подписчиков и провела опрос, стоит ли ей краситься в рыжий. Мнения фолловеров разделились почти поровну. 52% считают, что стоит покраситься ярко, а 48% – против.

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