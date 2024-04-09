Акторка Іванна Сахно розповіла, чому в Голлівуді їй забороняли розмовляти українською

З 2013 року акторка живе і працює в Лос-Анджелесі

Американська акторка українського походження Іванна Сахно, зірка серіалу "Зоряні війни: Асока", підтримує Україну та нерідко з’являється на мітингах на підтримку батьківщини. Зірка зізналася, що був період, коли їй не можна було спілкуватися українською навіть з батьками.

Таку заборону Іванні поставили її менеджери, коли вона вчилася розмовляти англійською без українського акценту. Про це акторка розповіла в інтерв’ю Роману Кравцю.

"Треба мати американський акцент, або хоча б мати можливість робити різні акценти до різних ролей. Мені мої менеджери заборонили спілкуватися українською з батьками і так само дивитися українські продукти, читати українські книжки", — про це Іванна розповіла шість років тому.

На запитання інтерв'юера, як акторка ставиться до цих заборон зараз, вона відповіла, що "це досить грубо" і спростувала свої слова.

"Це вони не заборонили, вони порадили не розмовляти українською мовою. Це не було проти України, це було в підтримку моєї кар'єри. І в принципі, любий актор з любої країни, який приїжджає, якщо ти дійсно хочеш вивчити акцент, то тобі треба просто сфокусуватися на акценті, який ти вчиш. І дійсно, були моменти, коли я не розмовляла зі своєю сім'єю, не дивилася український продукт і суто слухала американські фільми і подкасти. І розмовляла тільки англійською мовою", — ділиться Іванна.

Зірка також розповіла, що в якійсь мірі дотримується цих заборон навіть зараз. Під час вивчення сценаріїв та своєї ролі зірка фокусується на потрібному їй акценті.

"Навіть зараз, якщо я готуюсь до фільму, мені треба робити якийсь акцент, я просто фокусуюсь тільки на цьому акценті, працюю зі своїм вчителем по акценту і готуюсь до фільму. Це досі є реалією. І це, в принципі, реалія кожного актора, який працює і фокусується на чомусь", — розповідає Іванна Сахно.

Іванна Сахно поділилася, як в Америці сприймають війну в Україні і як ставляться до росіян. Зірка також розповіла, чому культура не може бути поза політикою і як режисер "Зоряних війн" Дейв Філоні підтримав її на початку війни в Україні.