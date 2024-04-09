Актриса Иванна Сахно рассказала, почему в Голливуде ей запрещали разговаривать на украинском

С 2013 года актриса живет и работает в Лос-Анджелесе

Американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, звезда сериала "Звездные войны: Асока", поддерживает Украину и часто появляется на митингах в поддержку родины. Звезда призналась, что был период, когда ей нельзя было общаться на украинском даже с родителями.

Такой запрет Иванне поставили ее менеджеры, когда она училась говорить по-английски без украинского акцента. Об этом актриса рассказала в интервью Роману Кравцу.

"Нужно иметь американский акцент, или хотя бы иметь возможность делать разные акценты к разным ролям. Мне мои менеджеры запретили общаться на украинском с родителями и так же смотреть украинские продукты, читать украинские книги", — об этом Иванна рассказала шесть лет назад.

На вопрос интервьюера, как актриса относится к этим запретам сейчас, она ответила, что "это достаточно грубо" и опровергла свои слова.

"Это они не запретили, они посоветовали не разговаривать на украинском языке. Это не было против Украины, это было в поддержку моей карьеры. И в принципе, любой актер из любой страны, который приезжает, если ты действительно хочешь выучить акцент, то тебе нужно просто сфокусироваться на акценте, который ты учишь. И действительно, были моменты, когда я не разговаривала со своей семьей, не смотрела украинский продукт и чисто слушала американские фильмы и подкасты. И разговаривала только на английском языке", — делится Иванна.

Звезда также рассказала, что в какой-то мере соблюдает эти запреты даже сейчас. При изучении сценариев и роли звезда фокусируется на нужном ей акценте.

"Даже сейчас, если я готовлюсь к фильму, мне нужно делать какой-то акцент, я просто фокусируюсь только на этом акценте, работаю со своим учителем по акценту и готовлюсь к фильму. Это до сих пор реалия. И это, в принципе, реалия каждого актера, который работает и фокусируется на чем-то», – рассказывает Иванна Сахно.

Иванна Сахно поделилась, как в Америке воспринимают войну в Украине и как относятся к россиянам. Звезда также рассказала, почему культура не может быть вне политики и как режиссер "Звездных войн" Дэйв Филони поддержал ее в начале войны в Украине.