Джекі Чан здивував нездоровим виглядом (фото)

Актор понад шістдесят років виконує складні трюки

Не лише легендарний Брюс Лі змусив весь світ полюбити єдиноборства. Гонконзького кіноактора Джекі Чана без перебільшення можна назвати харизматичним героєм культових бойовиків, який завжди вражав складністю трюків.

Нещодавно Джекі розвіяв чутки про свої проблеми зі здоров'ям, які поширилися після того, як він відвідав публічний захід. На сторінці в Instagram артист пояснив, що глибокі зморшки та сива борідка – це все для нового образу.

Актор збирається зіграти у новому фільмі старця, тому й вийшов у світ у такому образі. "Багато друзів побачили в інтернеті мої недавні фотографії, і всі вони були стурбовані моїм здоров'ям. Користуючись нагодою, хочу сказати всім: не хвилюйтесь! Це лише вихід на сцену для мого останнього фільму. Персонаж вимагає, щоб у мене було біле волосся, біла борода і я мав старий вигляд", – написав Джекі Чан.

70-річний Джекі Чан

Джекі Чан додав, що вже понад шістдесят років виконує складні трюки. А цього разу він зіграє набагато старшого героя. Правда, уточнювати інформацію про фільм не став.

"Ще до сьогодні багато друзів нагадували мені про це: "Джекі, скоро буде твій 70-й день народження!" Щоразу, коли я чув цю цифру, моє серце на секунду завмирало – невже мені вже 70 років? Після того як я оговталася від шоку, друге, що спало мені на думку, – це слова мого старшого брата, який одного разу сказав: "Можливість зістаритися – це щастя". Особливо для нас, каскадерів. Ми не знаємо, наскільки нам пощастило, що ми можемо постаріти", – додав Чан.

Раніше "Телеграф" писав про найкращі бойовики з новими героями. "Спецназ: Левиця", "Річер", "Втеча", "Джек Райан", "Банші" — фільми, варті вашої уваги.