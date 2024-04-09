Війна розкидала по світу найдорожче — рідних та друзів

Відомий український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв, який назвав Софію Ротару неактуальною для держави, звернувся до своїх підписників у соцмережі обнадійливим дописом про війну та українців, які зараз знаходяться як в Україні, так і закордоном.

На сторінці в Інстаграмі 43-річний чоловік написав, що війна розкидала по світу найдорожче — рідних та друзів, тих, з ким життя набуває сенсу, тих, у кого він вірить і хто вірить йому, тих, кому дзвонити завжди вчасно, навіть вночі.

"С*ка — війна!… Думаю про це і хочу люто кричати що є сили… Але в цю мить, на світлинах радію, що горе і відстань не має влади над нами, ми разом, хоча б і коротко, на мить, але яку… Сьогодні в кожному місті світу є українці, є друзі, є обійми і тепла мить, що буде приходити у снах, коли повернусь додому. Для мене це схоже на нейронну сітку, через яку передаються любов, турбота, співчуття, сила — все це наша незламність", — написав Бадоєв.

Нагадаємо, що Алан Бадоєв має дорослу доньку від Жанни Бадоєвої — відомої ведучої, яка побудувала карєру в Україні, а наразі мовчить про вторгення Росії та заробляє у РФ. Сам Бадоєв після подій 24 лютого 2022 року відразу заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.