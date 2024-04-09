"Я взагалі ніяких кастингів не отримувала": акторка Іванна Сахно розповіла про труднощі на початку кар’єри (відео)

Іванна Сахно не відразу знайшла гарну команду для співпраці

Українка Іванна Сахно, яка стала зіркою Голлівуду, поділилася, на які труднощі вона натрапляла на початку кар’єри. Заборона розмовляти українською, три різні команди агентів і менеджерів — ось що чекало на майбутню акторку в Голлівуді.

Про це Іванна Сахно розповіла на інтерв’ю Роману Кравцю. Акторка поділилася, що найважчим було переживати Революцію гідності на відстані від України та близьких.

"Найважче в той період… Достатньо через рік після того, як я переїхала в Лос-Анджелес, була Революція гідності. Це був перший раз, коли я приїхала до своєї сім'ї в Україну. І це було важко, тому що я тут залишилась на Євромайдані на пару тижнів. Вернулася і все, що я пам'ятаю на той час, це ми сиділи в радіо. Була така програма, коли казали, що когось не можуть знайти, ти номери машин, ти допомагаєш просто людям, допомагаєш одне одному. Це було дійсно важко, бути далеко від України і переживати те, що відбувалося на той момент в Києві. І коли вже сталася анексія Криму, ці всі речі були найважкіші", — поділилася акторка.

Труднощі, з якими акторка стикнулася в Америці на початку кар’єри, були пов’язані здебільшого з мовою та акцентом. Іванна також ділиться, що у перший рік співпраці з менеджерами вона не ходила по кастингах, а брала участь у рекламах та ін.

"Перший рік, коли я з ними почала працювати, я взагалі ніяких кастингів не отримувала. Я старалася "аплікувати" через інтернет на якісь музичні відео або реклами. Тому в мене зайняло достатньо багато років знайти свою команду. У мене було, напевно,три різних команди агентів і менеджерів до того моменту, коли я знайшла тих людей, з якими ми розуміємо одне одного і куди ми йдемо разом", — поділилася акторка.

Нагадаємо, що Іванна Сахно активно підтримує Україну. Нещодавно акторка розповіла, як у Голлівуді ставляться до росіян після початку повномасштабного вторгнення і як в Америці сприймають війну.