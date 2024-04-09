Война разбросала по миру самое дорогое — родных и друзей

Известный украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, который назвал Софию Ротару неактуальной для государства, обратился к своим подписчикам в соцсети обнадеживающим сообщением о войне и украинцах, которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом.

На странице в Инстаграме 43-летний мужчина написал, что война разбросала по миру самое дорогое — родных и друзей, тех, с кем жизнь обретает смысл, тех, в кого он верит и кто верит ему, тех, кому звонить всегда вовремя, даже ночью.

"С*ка — война!… Думаю об этом и хочу яростно кричать что есть силы… Но в этот момент, на фотографиях радуюсь, что горе и расстояние не властно над нами, мы вместе, хотя бы и коротко, на мгновение, но какое… Сегодня в каждом городе мира есть украинцы, есть друзья, есть объятия и теплый момент, который будет приходить во снах, когда вернусь домой… Для меня это похоже на нейронную сетку, через которую передаются любовь, забота, сострадание, сила — все это наша несгибаемость", — написал Бадоев.

Напомним, что у Алана Бадоева есть взрослая дочь от Жанны Бадоевой — известной ведущей, которая построила карьеру в Украине, но молчит о вторжении России и зарабатывает в РФ. Сам Бадоев после событий 24 февраля 2022 года сразу заявил, что больше никогда не согласится сотрудничать с россиянами.