Підбірка пісень п’яти фаворитів букмекерського рейтингу на Євробачення 2024 (відео)

Пропонуємо дізнатися, як звучать пісні представників п’яти країн-фаворитів рейтингу

Букмекери знову оновили рейтинг і, відповідно, шанси на перемогу країн, які братимуть участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024. Тепер п’ятірка країн-фаворитів виглядає так: Швейцарія, Хорватія, Італія, Україна, Нідерланди.

"Телеграф" вирішив познайомити читачів із п’ятіркою фаворитів ближче. Пропонуємо добірку треків від представників Швейцарії, Хорватії, Італії, України та Нідерландів.

Nemo — The Code — Швейцарія

У Швейцарії 24-річний виконавець Nemo вже має широку популярність після участі у найбільшому швейцарському реп-заході SRF Bounce #Cypher. На Євробачення 2024 року Nemo поїде з піснею The Code.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim — Хорватія

За проектом Baby Lasagna стоїть молодий хорватський музикант Марко Пуришич. Музикант має багаторічний професійний досвід у музиці. Він має свій невимушений підхід до музики, який відображається в гуморі та характері текстів.

Angelina Mango — La Noia — Італія

Ангеліна Манго — молода італійська співачка, яка у 2024 році перемогла на фестивалі музики Санремо та отримала право представляти Італію на Євробаченні. Почала серйозну сольну кар’єру у 2020 році, спробувавши свої сили на відборі для участі у фестивалі Санремо, але тоді не пройшла у фінал.

Jerry Heil & alyona — Teresa & Maria — Україна

Україну на Євробаченні 2024 року представлятимуть Jerry Heil & alyona alyona, які здобули перемогу в Національному відборі. Спочатку наші представниці посіли перше місце у букмекерському рейтингу, проте тепер їх змістили на четверте місце інші країни.

Joost Klein — Europapa — Нідерланди

Популярним у Нідерландах Joost Klein став спочатку завдяки своїм скетчам, але пізніше все ж таки вирішив сконцентрувати увагу на музичній кар’єрі. Виконавець працює у стилі хіп-хоп та поєднує його з вкрапленнями електронної музики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.