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Подборка песен пяти фаворитов букмекерского рейтинга на Евровидение 2024 (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Первая пятерка фаворитов букмекерского рейтинга уже определилась Новость обновлена 10 апреля 2024, 13:16
Первая пятерка фаворитов букмекерского рейтинга уже определилась. Фото Коллаж "Телеграф"

Предлагаем узнать, как звучат песни представителей пяти стран-фаворитов рейтинга

Букмекеры снова обновили рейтинг и соответственно шансы на победу стран, которые будут принимать участие в песенном конкурсе Евровидение 2024. Теперь пятерка стран-фаворитов выглядит так: Швейцария, Хорватия, Италия, Украина, Нидерланды.

"Телеграф" решил познакомить читателей с пятеркой фаворитов поближе. Предлагаем подборку треков от представителей Швейцарии, Хорватии, Италии, Украины и Нидерландов.

Евровидение 2024

Nemo — The Code — Швейцария

В Швейцарии 24-летний исполнитель Nemo уже имеет широкую популярность после участия в крупнейшем швейцарском рэп-мероприятии SRF Bounce #Cypher. На Евровидение 2024 Nemo поедет с песней The Code.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim — Хорватия

За проектом Baby Lasagna стоит молодой хорватский музыкант Марко Пуришич. Музыкант имеет многолетний профессиональный опыт в музыке. Он имеет свой непринужденный подход к музыке, который отражается в юморе и характере текстов.

Angelina Mango — La Noia — Италия

Ангелина Манго — молодая итальянская певица, которая в 2024 году победила на фестивале музыки Санремо и получила право представлять Италию на Евровидении. Начала серьезную сольную карьеру в 2020 году, попробовав свои силы на отборе для участия в фестивале Санремо, но тогда не прошла в финал.

Jerry Heil & alyona alyona — Teresa & Maria — Украина

Украину на Евровидении 2024 будут представлять Jerry Heil & alyona alyona, которые получили победу в Национальном отборе. Сначала наши представительницы заняли первое место в букмекерском рейтинге, однако теперь их сместили на четвертое место другие страны.

Joost Klein — Europapa — Нидерланды

Популярным в Нидерландах Joost Klein стал сперва благодаря своим скетчам, но позже все же решил сконцентрировать внимание на музыкальной карьере. Исполнитель работает в стиле хип-хоп и совмещает его с вкраплениями электронной музыки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина потеряла второе место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024. Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров.

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