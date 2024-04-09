Леся Нікітюк показала рідкісну колекцію порцеляни (фото)

Леся займається колекціонуванням

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка показала архівні фото з університету, розповіла про одне зі своїх захоплень. Знаменитість колекціонує рідкісну порцеляну.

На сторінці в Instagram Леся розмістила фото нової статуетки, яка поповнила її колекцію. Телеведуча є поціновувачкою української культури, а її колекція здатна поглибити знання про етнос та традиції.

"19-та", – лаконічно написала Нікітюк.

Порцелянова українка

На фото Леся тримала статуетку, виконану в українському стилі. Це українка, вбрана в національний одяг, із заплетеною косою.

Дівчина в українському вбранні

На світлині можна побачити інші порцелянові вироби, виставлені в ряд. Нікітюк продемонструвала статуетку витонченого вигляду в різних ракурсах, а також подякувала підписниці, яка допомогла відшукати ексклюзивну річ.

Додамо, що статуетки надають будинку особливий колорит, індивідуальність та наповнюють певною енергетикою.

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Зірка опублікувала оригінальний ролик, де у перуці та макіяжі у стилі 90-х заспівала під мелодію пісні "Двоє".