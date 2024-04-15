Алла Пугачова святкує 75-річчя: топ-7 фактів з життя співачки, яка виїхала з РФ після вторгнення в Україну

Співачка покинула Росію після початку великої війни проти України

15 квітня 2024 року співачці Аллі Борисівній Пугачовій, яка переїхала в Ізраїль після 24 лютого 2022 року, виповнюється 75 років. Після того, як Росія напала на Україну, співачка вирішила порвати всі зв'язки з країною-агресоркою. Вона припинила там концертну діяльність та закрила весь бізнес.

Очевидно, артистка не підтримує путінський злочинний режим і війну розпочату Росією проти України. Тож "Телеграф" зібрав найцікавіші факти з життя відомої співачки.

Творчий спадок

За свій творчий шлях Алла Пугачова випустила десятки пісень, а також допомагала реалізуватися багатьом молодим артистам. У сукупності кількість композицій виконавиці — налічується понад 500, тоді як альбомів вона випустила більше, ніж 100.

Пугачова співала не лише російською, а й англійською, німецькою, французькою, угорською, фінською мовами та івритом. Зокрема, фінською лунала композиція "Я так хочу, чтобы лето не кончалось".

Алла Пугачова - "Я так хочу, чтобы лето не кончалось"

Акторство

Алла Пугачова не лише відзначилась як талановита виконавиця. Вона часто знімалась у фільмах. Зокрема, "Старі пісні про головне", "За двома зайцями", "Сезон див", "Жінка, яка співає".

Колишній чоловік Пугачової Олександр Стефанович навіть зняв про неї 12-серійний фільм "Кураж", у якому йдеться про її становлення як артистки.

Мюзикл "За двома зайцями"

Заборонений в СРСР кліп

Нещодавно в мережі поширили відеороботу за участі Пугачової, яку не дозволили показувати у Радянському Союзі. Йдеться про кліп на пісню "Айсберг". Там вважали, що відеоробота є надто відвертою і вульгарною через позування співачки.

Алла Пугачова - "Айсберг"

Позиція проти влади

Живучи в Радянському Союзі, Пугачова відмовлялась виконувати хвалебні оди про Леніна, комунітистичну партію та інших чиновників того часу. Співачка надавала перевагу ліричним пісням, наприклад, на вірші напівзаборонених у ті часи поетів: Марини Цветаєвої та Осипа Мандельштама.

Зокрема, у композиціях "Всё могут короли", або "Делу время" можна зчитати текст, у якому висміюється влада. Через це Пугачову часто критикували в офіційній радянській пресі та називали вульгарною співачкою.

Алла Пугачова - "Всё могут короли"

Переслідування маньяком

Мало хто знає, але у 70-80-х роках минулого століття за артисткою стежив маніяк-вбивця з Курська Анатолій Нагієв, якого кликали Скажений. Після перегляду стрічки "Жінка, яка співає" злочинець хотів добитися уваги артистки. У іншому випадку — Нагієв планував вбити Пугачову.

Чоловік володів всією інформацію, починаючи від концертних графіків співачки, і закінчуючи адресою її дому. Є різні думки, що трапилось потім. Одні кажуть, що маніяка зупинила консьєржка, коли він йшов за Пугачової в під'їзд. А інші кажуть, що Нагієв не дочекався артистки біля будинку. Згодом чоловіка розстріляли.

Зараження крові

На початку 90-х років у Пугачової знайшли у грудях доброякісну пухлину. Артистку прооперували. Однак, очевидно медики занесли інфекцію в кров співачки, бо згодом в неї почалось зараження крові.

Перебуваючи в лікарні, Алла Пугачова думала, що її чекає смерть. Виконавиця просила передати відомому голлівудському актору Сільвестру Сталлоне, що вона про нього думала, коли перебувала у важкому стані.

Підтримка України

Алла Пугачова перебуває у шлюбі з актором і пародистом Максимом Галкіним з 2011 року. Подружжя після початку великої війни Росії проти України, виїхало зі своїми дітьми до Ізраїлю. Так вони проявили свою антипутінську позицію після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, Галкін публічно засудив агресію РФ та підтримав нашу державу. Пародист час від часу публікує наслідки російських атак по українським містам і висловлює співчуття.

Галкін висловив співчуття жертвам російської атаки по Одесі

А на одному з концертів Максим вигукнув: "Слава Україні". Також з його уст лунала українська пісня "Піду втоплюся в річці глибокій".

Максим Галкін - "Піду втоплюся в річці глибокій"

Раніше "Телеграф" писав про відповідь Алли Пугачової щодо теракту в "Крокус Сіті Холлі". Вона зазначила, що недоцільно співчувати загиблим у соціальних мережах, треба це робити в душі.