Алла Пугачева отмечает 75-летие: топ-7 фактов из жизни певицы, которая выехала из РФ после вторжения в Украину

Певица покинула Россию после начала войны против Украины

15 апреля 2024 года певице Алле Борисовне Пугачевой, которая переехала в Израиль после 24 февраля 2022 года, исполняется 75 лет. После того, как Россия напала на Украину, певица решила порвать все связи со страной-агрессорой. Она прекратила концертную деятельность и закрыла весь бизнес.

Очевидно, артистка не поддерживает путинский преступный режим и войну, начатую Россией против Украины. Так что "Телеграф" собрал самые интересные факты из жизни известной певицы.

Творческое наследие

За свой творческий путь Алла Пугачева выпустила десятки песен и помогала реализоваться многим молодым артистам. В совокупности количество композиций исполнительницы — насчитывается более 500, в то время как альбомов она выпустила более 100.

Пугачева пела не только на русском, но и на английском, немецком, французском, венгерском, финском языках и иврите. В частности, на финском звучала композиция "Я так хочу, чтобы лето не кончалось".

Алла Пугачева — "Я так хочу, чтобы лето не кончалось"

Актерство

Алла Пугачева не только отличилась как талантливая исполнительница. Она часто снималась в фильмах. В частности, "Старые песни о главном", "За двумя зайцами", "Сезон чудес", "Поющая женщина".

Бывший муж Пугачевой Александр Стефанович даже снял о ней 12-серийный фильм "Кураж", в котором говорится о ее становлении как артистке.

Мюзикл "За двумя зайцами"

Запретный в СССР клип

Недавно в сети распространили видеоработу с участием Пугачевой, которую не разрешили показывать в Советском Союзе. Речь идет о клипе на песню "Айсберг". Там считали, что видеоработа слишком откровенная и вульгарная из-за позирования певицы.

Алла Пугачева — "Айсберг"

Позиция против власти

Живя в Советском Союзе, Пугачева отказывалась выполнять хвалебные оды о Ленине, коммунистической партии и других чиновниках того времени. Певица предпочитала лирические песни, например, на стихи полузапрещенных в те времена поэтов: Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама.

В частности, в композициях "Всё могут короли" или "Делу время" можно считать текст, в котором высмеиваются власти. Поэтому Пугачеву часто критиковали в официальной советской прессе и называли вульгарной певицей.

Алла Пугачева — "Все могут короли"

Преследование маньяком

Немногие знают, но в 70-80-х годах прошлого века за артисткой следил маньяк-убийца из Курска Анатолий Нагиев, которого звали Бешеный. После просмотра ленты "Женщина, которая поет" преступник хотел добиться внимания артистки. В противном случае Нагиев планировал убить Пугачеву.

Мужчина владел всей информацией, начиная от концертных графиков певицы, и заканчивая адресом ее дома. Есть разные мнения, что случилось потом. Одни говорят, что маньяка остановила консьержка, когда он шел за Пугачевой в подъезд. А другие говорят, что Нагиев не дождался артистки возле дома. Впоследствии мужчину расстреляли.

Заражение крови

В начале 90-х годов у Пугачевой нашли в груди доброкачественную опухоль. Артистку прооперировали. Однако, очевидно, медики занесли инфекцию в кровь певицы, потому что впоследствии у нее началось заражение крови.

Находясь в больнице, Алла Пугачева думала, что ее ждет смерть. Исполнительница просила передать известному голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне, что она о нем думала, когда находилась в тяжелом состоянии.

Поддержка Украины

Алла Пугачева состоит в браке с актером и пародистом Максимом Галкиным с 2011 года. Супруги после начала великой войны России против Украины, выехали со своими детьми в Израиль. Так они проявили свою антипутинскую позицию после начала полномасштабного вторжения.

В частности, Галкин публично осудил агрессию РФ и поддержал наше государство. Пародист время от времени публикует последствия российских атак по украинским городам и выражает соболезнования.

Галкин выразил соболезнования жертвам российской атаки по Одессе

А на одном из концертов Максим выкрикнул: "Слава Украине". Также из его уст звучала украинская песня "Пойду утоплюсь в реке глубокой".

Максим Галкин — "Пойду утоплюсь в реке глубокой"

Ранее "Телеграф" писал об ответе Аллы Пугачевой по поводу теракта в "Крокус Сити Холли". Она отметила, что нецелесообразно сочувствовать погибшим в социальных сетях, нужно это делать в душе.