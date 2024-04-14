В обтислих лосинах та з сумкою Hermes: Дженніфер Лопес зловили папараці у Нью-Йорку (фото)

54-річна зірка виглядала просто, але стильно

Голлівудську співачку Дженніфер Лопес, яку з чоловіком Беном Аффлеком нещодавно зловили папараці під час огляду будинку, знову помітили на вулицях Нью-Йорка. Однак цього разу зірка була у повсякденному образі.

У суботу, 13 квітня, знаменитість підловили місцеві папараці. Дженніфер спокійно пройшла повз фотографів і мило посміхалася.

Зірка мала стильний та простий водночас вигляд. Співачка обрала обтислі сірі лосини, укорочений світшот вільного крою, кепку та білі кросівки. Волосся зірка розпустила, а макіяж зробила легкий. Однак без люксу не обійшлося: прикрасила цей аутфіт сумка від Hermes і стильні сонцезахисні окуляри з тонкою оправою. Сережки-кільця гарно доповнили простий лук співачки.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дженніфер мала неперевершений вигляд і була привітною та усміхненою. На фото видно, як вона прямує до машини та сідає у неї.

Фото: Getty Images

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