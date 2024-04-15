Андре Тан презентував ексклюзивну колекцію футболок "Мотанка" (фото)

Обличчям нової колекції стала українська військовослужбовиця Руслана Данілкіна

Український дизайнер Андре Тан, який назвав основні тренди весни, створив оригінальну колекцію унісекс-футболок. Вона має промовисту назву "Мотанка".

На сторінці в Instagram знаменитість розповів про ідею колекції та подальші плани. Обличчям колекції стала українська військовослужбовиця Руслана Данілкіна.

Дизайнер наголосив, що це надзвичайно сильна жінка, яка символізує українську незламність. Також відомо, що частину коштів від кожної проданої футболки із цієї колекції передадуть до благодійного фонду української ведучої Лілії Ребрик на проєкт "Нескорена".

Ексклюзивна колекція. Фото instagram.com/atan.ua

Додамо, що разом із футболками також виготовлять колекційні ляльки-мотанки, які незабаром будуть в продажі.

Андре Тан додав, що зараз він заглибився в українську культуру та вивчає традиції, побут, костюми наших предків.

Військовослужбовиця Руслана Данілкіна. Фото instagram.com/atan.ua

"Одним із відкриттів стала лялька-мотанка, яку взагалі винайшли 5 тис. років тому і, яка ще з давніх-давен була присутньою в українській культурі. Це був оберіг кожної конкретної родини, що передавався з покоління в покоління, уособлюючи знання, досвід і силу, – розповів дизайнер.

Андре додав, що йому дуже сподобалася ця ідея, яка є дуже актуальною сьогодні, бо кожен українець потребує захисту та оберегу, а мотанка володіє магічною силою.

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